Sergio Moro participa de celebrações religiosas em Curitiba durante agenda de campanha

Gravações pela manhã e participação em procissão e missa na Catedral Basílica marcaram a agenda de Sergio Moro em 8 de setembro de 2026, segundo o G1

O candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL) cumpriu compromissos de campanha nesta terça-feira (8) em Curitiba, com gravações para o horário eleitoral pela manhã e participação em celebrações religiosas à tarde, informou o G1.

À tarde, Moro participou da procissão e da missa de encerramento da devoção a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais na Catedral Basílica da capital, segundo G1.

Agenda do dia

De acordo com o G1, a agenda do candidato no dia combinou ações de divulgação eleitoral — pela manhã, com gravações — e presença em eventos religiosos no período vespertino.

Contexto eleitoral

O G1 lembra que a campanha eleitoral de 2026 teve início em 16 de agosto, data a partir da qual candidatos estão autorizados a pedir votos e realizar comícios, caminhadas, debates e a divulgar propostas em rádio, TV e internet, conforme as regras da Justiça Eleitoral.

As eleições estão marcadas para 4 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno, se necessário). No Paraná, os partidos definiram oito nomes para a disputa ao governo, segundo a mesma reportagem.