Siate acionado por acidente Rua Europa Cascavel na esquina com Rua Ipanema

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Socorristas do Siate foram acionados para atender um acidente de trânsito na Rua Europa, esquina com a Rua Ipanema, em Cascavel, segundo CGN em 8 de setembro.
A reportagem da CGN informa que a equipe do veículo está se deslocando ao local e que em instantes serão publicadas mais informações e um vídeo sobre o ocorrido.
Segundo a CGN, o Siate foi acionado para atendimento no local. A matéria não traz detalhes sobre vítimas, causas ou o número de veículos envolvidos.
O registro aponta a Rua Europa, na esquina com a Rua Ipanema, como o local do acidente em Cascavel, de acordo com a CGN.
A CGN informou que está se deslocando ao local e que publicará mais informações e um vídeo assim que possível.