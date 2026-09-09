Siate acionado por acidente Rua Europa Cascavel na esquina com Rua Ipanema

Socorristas do Siate foram acionados na noite de 8 de setembro; segundo a CGN, equipes se deslocam ao local após acidente Rua Europa Cascavel.

Socorristas do Siate foram acionados para atender um acidente de trânsito na Rua Europa, esquina com a Rua Ipanema, em Cascavel, segundo CGN em 8 de setembro.

A reportagem da CGN informa que a equipe do veículo está se deslocando ao local e que em instantes serão publicadas mais informações e um vídeo sobre o ocorrido.

Acidente Rua Europa Cascavel: atendimento

Segundo a CGN, o Siate foi acionado para atendimento no local. A matéria não traz detalhes sobre vítimas, causas ou o número de veículos envolvidos.

Local do acidente

O registro aponta a Rua Europa, na esquina com a Rua Ipanema, como o local do acidente em Cascavel, de acordo com a CGN.

Próximas atualizações

A CGN informou que está se deslocando ao local e que publicará mais informações e um vídeo assim que possível.