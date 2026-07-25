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tedesco e bolsius perugia

Grifo, Bolsius “Ho lavorato tantissimo in estate. Ho una grande fiducia nei giovani”

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Grifo, Bolsius "Ho lavorato tantissimo in estate. Ho una grande fiducia nei giovani"

Dopo la tripletta alla Primavera il grifone del momento sottolinea il suo grande stato fisico e la sua fiducia nei confronti dei tanti giovani in squadra.

Un inizio migliore era impossibile. “Si, mi sono sentito da subito in grande forma. Tanto è per merito mio, lo scorso anno sono arrivato che stavo ancora recuperando dall’infortunio al crociato, in estate ho deciso di lavorare ogni giorno, il più forte possibile”.

Possiamo dire che Don Bolsius è un leader di questa squadra? “Non ancora, io cerco di fare il mio massimo. L’ultima volta ho fatto qualche gol ed oggi lo stesso, ma i veri test devono ancora arrivare. Le reti che ho segnato è sempre stato per merito anche dei compagni”.

Una squadra composta da molti giovani, com’è l’atmosfera? “Sono molto fiducioso, hanno una grandissima voglia di imparare da noi più grandi. Devono crescere ancora, ma come tutti noi e come la squadra”.

Un bilancio su queste settimane? “Stiamo lavorando molto duramente e ci stiamo iniziando a conoscere per affrontare nel migliore dei modi la stagione”.

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