UFPR promove adoção de 25 gatos resgatados em Superagui

Durante um mutirão de castração na Ilha de Superagui, em Guaraqueçaba, no Litoral do Paraná, estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR) resgataram 25 gatos domésticos abandonados. A ação, que realizou cerca de 300 castrações gratuitas em cães e gatos da região litorânea, agora mobiliza uma campanha para encontrar novos lares para os felinos.

Conforme informações da UFPR, os 25 gatos resgatados já foram castrados e estão em um abrigo temporário. Por se tratar de uma área de preservação ambiental, os animais não podem ser devolvidos à ilha, pois o instinto natural de caça deles representa um risco para a fauna nativa do parque. Segundo a equipe técnica, todos os gatos são dóceis e estão aptos para adoção.

Para apoiar a guarda responsável, a UFPR oferecerá acompanhamento médico-veterinário gratuito para o pet durante seis meses, além de entregar ao tutor um certificado oficial de “Amigo da Fauna Nativa UFPR / ICMBio”.

Como adotar gatos resgatados em Superagui

Os interessados em adotar um dos gatos ou obter mais detalhes sobre a campanha podem entrar em contato pelos canais oficiais:

E-mail: adote@ufpr.br

adote@ufpr.br WhatsApp: (41) 98508-0011

Preservação e conscientização no Litoral do Paraná

O mutirão de castração foi financiado pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná. Criada em 2021, a iniciativa visa fortalecer as Unidades de Conservação, incentivar a pesquisa científica e promover o desenvolvimento sustentável na região litorânea.

Além dos atendimentos veterinários, a equipe distribuiu aos moradores a cartilha “Nosso parque é a casa de muitos bichos – Guarda responsável de animais domésticos em unidades de conservação”. O material educativo faz parte do projeto de manejo e monitoramento sanitário que avalia o impacto da presença de animais domésticos na preservação dos ecossistemas locais.