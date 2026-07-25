UFPR promove adoção de 25 gatos resgatados em Superagui

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Durante um mutirão de castração na Ilha de Superagui, em Guaraqueçaba, no Litoral do Paraná, estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR) resgataram 25 gatos domésticos abandonados. A ação, que realizou cerca de 300 castrações gratuitas em cães e gatos da região litorânea, agora mobiliza uma campanha para encontrar novos lares para os felinos.
Conforme informações da UFPR, os 25 gatos resgatados já foram castrados e estão em um abrigo temporário. Por se tratar de uma área de preservação ambiental, os animais não podem ser devolvidos à ilha, pois o instinto natural de caça deles representa um risco para a fauna nativa do parque. Segundo a equipe técnica, todos os gatos são dóceis e estão aptos para adoção.
Para apoiar a guarda responsável, a UFPR oferecerá acompanhamento médico-veterinário gratuito para o pet durante seis meses, além de entregar ao tutor um certificado oficial de “Amigo da Fauna Nativa UFPR / ICMBio”.
Os interessados em adotar um dos gatos ou obter mais detalhes sobre a campanha podem entrar em contato pelos canais oficiais:
O mutirão de castração foi financiado pelo Programa Biodiversidade Litoral do Paraná. Criada em 2021, a iniciativa visa fortalecer as Unidades de Conservação, incentivar a pesquisa científica e promover o desenvolvimento sustentável na região litorânea.
Além dos atendimentos veterinários, a equipe distribuiu aos moradores a cartilha “Nosso parque é a casa de muitos bichos – Guarda responsável de animais domésticos em unidades de conservação”. O material educativo faz parte do projeto de manejo e monitoramento sanitário que avalia o impacto da presença de animais domésticos na preservação dos ecossistemas locais.
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