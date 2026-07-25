Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Ferroviária x Maranhão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Ferroviária x Maranhão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

  • Read Time1 min

Share your love

Ferroviária x Maranhão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Campeonato Brasileiro Série C 2026

Primeira fase

A Ferroviária voltou a vencer após duas partidas ao bater o Ituano, fora de casa, na rodada passada. O time retornou ao G-8, na oitava posição, com 22 pontos, e aposta na força da torcida para conseguir a classificação. O clube fez uma promoção de ingressos para os três jogos restantes em casa na primeira fase. No intervalo sem partidas na competição, a AFE fez um jogo-treino com o São Paulo, no CT da Barra Funda, e perdeu por 2 a 1.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados