Ferroviária x Maranhão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A Ferroviária voltou a vencer após duas partidas ao bater o Ituano, fora de casa, na rodada passada. O time retornou ao G-8, na oitava posição, com 22 pontos, e aposta na força da torcida para conseguir a classificação. O clube fez uma promoção de ingressos para os três jogos restantes em casa na primeira fase. No intervalo sem partidas na competição, a AFE fez um jogo-treino com o São Paulo, no CT da Barra Funda, e perdeu por 2 a 1.