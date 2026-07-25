Portuguesa é eliminada na Série D e frustra planos da SAF de voltar à primeira divisão em 2029

A Portuguesa venceu o Uberlândia por 1 a 0 neste sábado, no Canindé, pela partida de volta da quarta fase da Série D do Campeonato Brasileiro, mas está eliminada da disputa pelo acesso. Após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida em Minas, o resultado em casa frustra o plano da SAF que assumiu o controle do futebol do clube em 2024 de retornar à elite nacional em 2029.

No ano passado, o time caiu na Série D ao perder para o Mixto-MT e já havia deixado de cumprir a primeira meta da SAF de disputar a Série C em 2026. O tropeço desta temporada, porém, encerra qualquer possibilidade de concretizar objetivo final de voltar à Série A do Brasileirão em 2029.

A Portuguesa se tornou SAF oficialmente em novembro de 2024, ao ser negociada para o consórcio formado por Tauá Partners, XP Investimentos e Revee, com a promessa de aporte de R$ 1,4 bilhão, considerando pagamento da dívida, investimento no futebol e também na modernização do complexo do Canindé, que custará R$ 700 milhões. A mudança foi homologada pela CBF apenas em março de 2025.

As metas esportivas anunciadas eram disputar a Série D do Brasileiro em 2025, a C neste ano, a B em 2027 e 2028 e o retorno à Série A em 2029, além de chegar às semifinais do Paulista em 2028 e 2029. Na prática, o time do Canindé chegou às quartas do Paulista de 2026, eliminado nos pênaltis pelo Corinthians, mas volta a jogar a quarta divisão do Brasileiro em 2027.

Neste sábado, a Portuguesa marcou com Toró, ex-São Paulo, aos 31 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti sofrido por João Vitor. O time do técnico Ademir Fesan tentou aproveitar o mando de campo e controlar as ações, mas falhou muito nas finalizações.