Guaíba em alerta: Defesa Civil de Porto Alegre monitora risco de inundação após subida do nível do rio

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um comunicado de risco elevado para a elevação do Rio Guaíba, que pode causar inundações em áreas vulneráveis da capital.

O alerta da Defesa Civil de Porto Alegre indica um cenário de atenção para o bairro Arquipélago e regiões ribeirinhas localizadas no extremo sul e no sul da capital gaúcha. A previsão é que o aviso permaneça válido até a manhã desta sexta-feira (25).

O aumento no nível do rio é decorrente da maior vazão de água recebida, resultado das chuvas registradas no interior do estado durante os últimos dias. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o monitoramento é constante nas áreas afetadas.

A Defesa Civil montou um Posto de Comando na praça da Ilha da Pintada, próximo à Colônia de Pescadores Z5, para oferecer suporte e orientação à população local. Equipes do órgão também estão realizando rondas nas ilhas que compõem o bairro Arquipélago.

Situação atual e comportamento do Guaíba

Apesar do sinal de alerta, a situação é considerada calma pelas equipes que atuam em campo. O secretário executivo da Defesa Civil, Evaldo Rodrigues, destacou que o rio apresenta sinais de declínio e, neste momento, não existe uma recomendação para a remoção de famílias ou moradores das áreas monitoradas.

O nível do Guaíba apresentou oscilações significativas ao longo das últimas horas. Medido na Ilha da Pintada, o rio atingiu a marca de 2,02 metros às 2h14 desta quarta-feira (23). Após esse pico, iniciou um processo de recuo, registrando 1,94 metro às 9h10.

Medidas preventivas e orientações

O órgão reforça que o trabalho de acompanhamento das condições locais segue sendo prioridade para garantir a segurança dos moradores. A presença das equipes nas ilhas serve tanto para o monitoramento técnico quanto para o fornecimento de orientações diretas aos cidadãos sobre como proceder diante da variação do nível da água.

A recomendação principal é que a população se mantenha informada por meio dos canais oficiais da Defesa Civil e evite áreas onde o risco de alagamento seja maior, especialmente nas regiões ribeirinhas que historicamente sofrem com a subida do Guaíba.

FAQ

Até quando vai o alerta de inundação? O aviso da Defesa Civil é válido até a manhã da próxima sexta-feira (25).

Quais áreas estão sob maior risco? O alerta foca no bairro Arquipélago e em áreas ribeirinhas situadas no extremo sul e no sul de Porto Alegre.

É necessário evacuar as casas agora? Não. Segundo a Defesa Civil, a situação é considerada calma e não há, neste momento, previsão de remoção de pessoas ou famílias.

O que causou a elevação do rio? O aumento do nível do Guaíba foi provocado pela maior vazão de água vinda de chuvas registradas no interior do estado nos últimos dias.

A Defesa Civil instalou um Posto de Comando na praça da Ilha da Pintada, ao lado da Colônia de Pescadores Z5, como ponto de referência para acolhimento.