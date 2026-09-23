Resultado da Loteria Federal 6103

Confira o resultado oficial da Loteria Federal 6103 realizada nesta quarta-feira, dia 23 de setembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo

O sorteio da Loteria Federal 6103 ocorreu nesta quarta-feira, 23 de setembro, atraindo a atenção de apostadores de todo o país que buscam a sorte grande. O evento foi conduzido no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, seguindo o cronograma oficial da Caixa Econômica Federal.

A extração garante transparência ao público, sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube, permitindo que os participantes acompanhem cada etapa do processo. Conforme informação divulgada pela Banda B, os resultados são fundamentais para quem adquiriu seus bilhetes em casas Loterias ou vendedores credenciados.

Abaixo, você pode conferir os valores destinados a cada premiação principal do concurso. É importante lembrar que, além dos Prêmio principais, existem faixas adicionais para acertos de milhar, centena e dezena, além de aproximações.

Como funciona a premiação da Loteria Federal

Na Loteria Federal, a dinâmica de premiação é diferenciada em relação a outras modalidades. A milhar, que corresponde aos quatro últimos dígitos de um dos bilhetes sorteados, paga a maior quantia, seguida pela centena e pela dezena, que oferecem valores progressivamente menores.

Além dessas faixas, o sistema contempla os bilhetes com números vizinhos, conhecidos como aproximações, e as unidades que antecedem ou sucedem o primeiro prêmio. Essa estrutura permite que mais apostadores sejam premiados em cada sorteio realizado pela Caixa.

Regras para o resgate de Prêmio

Para quem teve a sorte de ser contemplado, o resgate pode ser realizado em qualquer casa Loteria credenciada para Prêmio líquidos de até R$ 2.259,20. Para valores superiores a esse montante, o ganhador deve se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal.

É fundamental respeitar o prazo legal de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o direito ao recebimento do valor é perdido, independentemente do montante ou da modalidade da aposta, conforme as normas estabelecidas pela instituição.

Próximos passos e conferência

Se você não foi premiado no concurso 6103, fique atento, pois o Próximos sorteio, referente ao concurso 6104, está agendado para a quinta-feira, 24 de setembro, a partir das 21h. Os bilhetes podem ser adquiridos até o horário limite definido pelas Loterias.

Para conferir se o seu bilhete foi premiado, basta comparar o número impresso na sua fração com o resultado oficial disponível no site ou aplicativo das Loterias Caixa. Lembre-se de que a Federal não permite a escolha manual de números, sendo um jogo baseado em bilhetes prontos.

Perguntas Frequentes

Qual o prazo máximo para retirar o prêmio da Loteria Federal?

O ganhador tem até 90 dias corridos após a data do sorteio para reivindicar o prêmio, sob pena de perda do direito ao valor.

Onde posso assistir aos sorteios da Federal?

Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

É possível escolher os números na Loteria Federal?Não. Diferente de outras loterias, a Federal utiliza bilhetes físicos com numeração já definida, que são vendidos em casas Loterias e vendedores autorizados.

Como recebo Prêmio acima de até R$ 2.259,20?Prêmio acima desse valor devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação do bilhete premiado e documento de identificação.

Quais faixas de premiação existem além dos cinco Prêmio principais?Além dos Prêmio principais, a loteria paga valores por acertos de milhar, centena e dezena final, bem como para números vizinhos ao primeiro prêmio, chamados de aproximações.