Guga Kuerten completa 50 anos: relembre a trajetória do maior ídolo do tênis brasileiro e sua marca histórica

O ícone do tênis brasileiro, Gustavo Kuerten, celebra nesta quinta-feira a marca de 50 anos, consolidando uma trajetória marcada por conquistas inesquecíveis e um impacto profundo no esporte nacional.

O maior tenista da história do Brasil, Guga Kuerten, chega aos 50 anos de idade como uma figura central na popularização da modalidade no país. Além de seus feitos nas quadras, ele mantém seu legado ativo através do Instituto Guga Kuerten (IGK).

Natural de Florianópolis, o manezinho acumulou 28 títulos ao longo de quase duas décadas de carreira profissional, sendo quase 20 deles em simples e oito em duplas. Conforme informação divulgada pelo ge, o ex-treinador Larri Passos celebrou a data nas redes sociais.

As conquistas que levaram Guga ao topo do mundo

O momento mais icônico da carreira de Guga foi o tricampeonato em Roland Garros, conquistado nos anos de 1997, 2000 e 2001. A vitória de 1997 é lembrada até hoje, já que ele era apenas o 66º colocado no ranking mundial na época.

Em 2000, o atleta brasileiro alcançou o topo do ranking da ATP, mantendo a liderança por 43 semanas. Naquele mesmo ano, ele venceu o ATP Finals em Lisboa, derrotando os lendários Andre Agassi e Pete Sampras, um feito único na história do torneio.

O coração no saibro e o reconhecimento International

Em 2001, após uma virada emocionante contra Michael Russell em Paris, Guga protagonizou uma das Images mais famosas do tênis mundial ao desenhar um coração no saibro. Esse gesto de gratidão ao público eternizou sua conexão com o torneio.

Devido a todo esse sucesso, o tenista foi introduzido no International Tennis Hall of Fame em 2012. Já em 2020, foi a vez de receber a honraria no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O legado social através do Instituto Guga Kuerten

Durante a 23ª edição do Prêmio IGK, o ídolo destacou sua satisfação em ver o projeto florescer. Para Guga, a trajetória do instituto reflete a mesma convicção que teve ao sonhar em ser um tenista profissional de sucesso.

FAQ: Perguntas frequentes sobre Guga Kuerten

Quantos títulos de Grand Slam Guga conquistou? Guga conquistou três títulos de Grand Slam, todos em Roland Garros (1997, 2000 e 2001).

Quantas semanas Guga ficou como número 1 do mundo? O tenista permaneceu na liderança do ranking da ATP por um total de 43 semanas ao longo de sua carreira.

Qual a importância do Instituto Guga Kuerten? O IGK é uma instituição que promove a inclusão e o esporte, tendo atendido 126.561 pessoas desde sua fundação no ano 2000.

Quem foi o principal treinador da carreira de Guga? O técnico Larri Passos foi o responsável por acompanhar Guga durante a maior parte de sua vitoriosa trajetória no circuito profissional.

Em quais Halls da Fama Guga foi incluído? Guga está no International Tennis Hall of Fame, desde 2012, e no Hall da Fama do COB, desde 2020.