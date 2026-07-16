Hands leva Seara e Shell ao shortlist do Prêmio Live 2026

A Hands transformou um método em marca registrada: o de criar projetos sem briefing. Foi com as contas conquistadas sob essa lógica, Seara e Shell, que a agência paulistana chegou ao shortlist da sétima edição do Prêmio Live, com dois cases que apostam na conexão entre marca e experiência sensorial.

A degustação que o público ouve antes de provar

Na categoria Ativação de Patrocínio do Ano, a Hands concorre com o Seara Gourmet Experience, montado na área VIP do The Town 2025, no Autódromo de Interlagos, nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. A proposta levava grupos de doze pessoas a uma sala fechada, em sessões de cerca de oito minutos.

Lá dentro, o público provava itens da linha de charcutaria da marca, com destaque para a Mortadella Italiana 471, lançada naquele ano, além da linha de hambúrgueres da marca, enquanto usava fones com trilha sonora, projeções e efeitos especiais. A ideia partiu de uma pesquisa da Universidade de Oxford, segundo a qual frequências sonoras alteram a percepção de sabor.

Cerca de 1.600 pessoas passaram pela degustação ao longo dos cinco dias de festival, que rendeu à Seara o reconhecimento como a ativação mais inovadora e disruptiva do evento.

A energia no primeiro show que a marca patrocina no país

A segunda indicação, em iniciativa promocional ou corporativa com viés ESG, é a presença da Shell na turnê Phônica, de Marisa Monte. O projeto marca o primeiro patrocínio da marca a um artista brasileiro, depois de ela ter apoiado shows de Shakira e Bruno Mars no país.

A turnê propõe uma releitura sinfônica do repertório da cantora, e Shell esteve presente com o conceito da campanha, “Sou feliz, alegre e forte” através da ativação que além de atrair um número enorme de consumidores, distribuiu panfletos com a frase mote, e que era feito de papel semente. Mais de um milhão de panfletos de papel semente foram distribuídos ao todo, ao longo de toda a turnê, que passou por 10 capitais brasileiras.

Nos bastidores, a marca amarrou o patrocínio ao programa de fidelidade Shell Box, com resgate de ingressos por pontos, aproximando a experiência cultural da sua base de clientes.

Reconhecida como Agência de Branded Content do Ano em edições anteriores do Prêmio Live, a Hands sustenta o discurso de entrega proativa com a chegada de grandes anunciantes. As duas frentes desta edição mostram a mesma lógica aplicada a territórios distintos, da degustação no festival ao palco sinfônico.

A votação está aberta

A fase de votação da sétima edição do Prêmio Live corre até 17 de julho. Quem quiser apoiar a Hands nas duas categorias em que a agência concorre pode votar no site oficial da premiação, em premiolive.com.