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Hoje é dia de Quarta Imperdível na Bravazze Pizza! 🍕🔥
Na compra de 1 pizza pequena por R$ 45,00, você leva uma Coca-Cola 600ml grátis! 🥤
É isso mesmo: pizza quentinha + refri para deixar a noite perfeita.
Corre garantir a sua e chama a família! 💛
Válido somente hoje, enquanto durar o estoque.
📲 WhatsApp: (44) 99751-8464
⏰ Atendimento das 18:30 às 23:00
🔥 Bravazze Pizza – O Sabor que Conquista!
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