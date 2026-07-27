🎉✨ Hoje é um dia muito especial para nós!

Há 1 ano, a 99 Óticas Ubiratã abria suas portas com um propósito muito claro: oferecer atendimento de qualidade, produtos de confiança e preços justos para cuidar da visão da nossa comunidade.

Ao longo dessa jornada, vivemos muitos desafios, aprendizados e conquistas. Mas, acima de tudo, tivemos o privilégio de conquistar a confiança de cada cliente que escolheu a 99 Óticas, de contar com colaboradores dedicados e de receber o apoio de amigos, parceiros e familiares que acreditaram nesse sonho desde o início.

Cada sorriso, cada atendimento e cada conquista fazem parte dessa história. E nada disso seria possível sem vocês.

💙 Nosso muito obrigado por fazerem parte dessa caminhada! Que este seja apenas o primeiro de muitos anos levando mais qualidade de vida, cuidado e bem-estar para Ubiratã e toda a região.

🥂 Parabéns para nós! E que venham muitos capítulos dessa linda história.

📍 Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1603 – Centro, Ubiratã 📞 WhatsApp: (44) 9 9707-2650

📲 Instagram: @99oticasubirata

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