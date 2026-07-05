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Hoje tem jogo do Brasil e nós entramos no clima da Copa.Mas enquanto tem gent…

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Hoje tem jogo do Brasil e nós entramos no clima da Copa. 🇧🇷

Mas enquanto tem gente que não acredita no HEXA, ainda tem quem acredita que exame de sangue só serve quando está doente, que exame preventivo é gasto de dinheiro ou que o Dr. Google sabe mais que um exame.

A verdade é que muitos problemas de saúde podem ser identificados antes mesmo de apresentarem sintomas.

Agora conta pra gente: qual desses mitos você mais escuta por aí?

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Corinthia Mes

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