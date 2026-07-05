A Polícia Civil de Campina da Lagoa, registrou um caso de estelionato que causou prejuízo superior a R$ 750 mil a uma pessoa idosa.

De acordo com as investigações, a vítima recebeu mensagens pelo WhatsApp de um número desconhecido que utilizava a foto de seu advogado. Durante a conversa, os criminosos informaram que ela teria vencido uma ação judicial e que receberia cerca de R$ 208 mil em indenização.

Na sequência, os golpistas disseram que seria necessário realizar transferências bancárias para validar a conta e liberar o suposto pagamento. Pouco depois, outro integrante do esquema entrou em contato se passando por promotor de Justiça, reforçando a falsa informação e orientando a vítima durante as movimentações financeiras.

Os criminosos ainda alegaram que o processo corria em sigilo judicial e orientaram a vítima a não comentar o assunto com familiares ou terceiros. O golpe só foi descoberto após a pessoa conversar com o filho e perceber que havia sido enganada.

A Polícia Civil informou que já iniciou as diligências para rastrear os valores transferidos, identificar os autores e tentar recuperar o patrimônio perdido.

⚠️ ALERTA À POPULAÇÃO: Advogados, juízes, promotores de Justiça e órgãos públicos não solicitam depósitos, transferências ou pagamentos para liberar valores de processos judiciais. Em caso de dúvida, interrompa o contato e procure diretamente seu advogado ou o órgão responsável antes de realizar qualquer operação financeira.

📢 Compartilhe este alerta, especialmente com idosos e familiares, para evitar que novas vítimas caiam neste tipo de golpe.

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