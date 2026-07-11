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Hoje tivemos a alegria de receber a Rainha, Rainha Teen e a Mini Rainha da Expob…

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Hoje tivemos a alegria de receber a Rainha, Rainha Teen e a Mini Rainha da Expobira aqui no Laboratório Miguel.⭐️

É uma honra fazer parte da rotina de quem representa com tanto carinho a nossa comunidade. Agradecemos a visita e desejamos muito sucesso nessa jornada tão especial.

Laboratório Miguel. Cuidando da saúde de quem faz a diferença em nossa cidade.

 

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