OPERAÇÃO ADSUMUS: POLÍCIA CIVIL PRENDE 9 PESSOAS EM NOVA AURORA, IRACEMA DO OEST

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🚨 OPERAÇÃO ADSUMUS: POLÍCIA CIVIL PRENDE 9 PESSOAS EM NOVA AURORA, IRACEMA DO OESTE E CAFELÂNDIA
A Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta quarta-feira (22) a Operação Adsumus, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e desarticular associações criminosas que atuavam em Nova Aurora, Iracema do Oeste e Cafelândia.
Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva, além de 5 prisões em flagrante, totalizando 9 pessoas presas.
Durante a operação, os policiais apreenderam uma arma de fogo de uso restrito, 11 munições, 14 celulares, R$ 11.974 em dinheiro, duas balanças de precisão, um caderno com anotações e porções de cocaína, maconha e crack.
Em Cafelândia, as investigações também identificaram um esquema de “disk drogas” e ameaças contra pessoas suspeitas de colaborar com a polícia.
A ação mobilizou mais de 60 policiais civis, com apoio do GOA, NOC, Polícia Militar e ROTAM. Os presos foram encaminhados ao DEPEN e permanecem à disposição da Justiça.
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