Homem de 21 anos é encontrado morto em banheira de motel na Barra Funda

Ocorrência registrada por volta de 0h20 de 1º de outubro; Polícia Civil investiga como morte suspeita no 7º Distrito Policial (Lapa)

Um homem de 21 anos foi encontrado morto dentro da banheira de uma suíte do Motel Apple, na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, segundo reportou a Agência Estadão no CGN.

A ocorrência foi registrada por volta das 0h20 desta quinta-feira, 1º de outubro, e a Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita no 7º Distrito Policial (Lapa).

Ocorrência e acionamento

segundo CGN, o acompanhante da vítima, um homem de 39 anos, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de encontrar o jovem desacordado na banheira. A equipe médica constatou o óbito no local.

Segundo o relato prestado à polícia, o acompanhante havia se afastado por alguns minutos e, ao retornar, encontrou a vítima na água. O homem de 39 anos foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos e liberado na condição de investigado.

Investigação e perícia

A perícia foi acionada e os celulares dos dois homens que estavam na suíte foram apreendidos para análise, informou a Agência Estadão. A Polícia Militar afirmou que não havia sinais de violência no corpo; a causa da morte ainda será determinada a partir dos exames periciais.

Situação do motel

A administração do Motel Apple foi procurada, mas não se manifestou sobre o caso, segundo CGN. O estabelecimento segue em funcionamento.