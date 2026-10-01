Homem de 41 anos é preso por manter companheira em cárcere privado por cerca de dois anos no PR

Mulher de 39 anos foi mantida em cárcere por cerca de dois anos em Laranjeiras do Sul; suspeito, de 41, foi preso após filha pedir ajuda na escola.

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (30) em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, acusado de manter a própria companheira, de 39 anos, em cárcere privado por cerca de dois anos. A situação foi descoberta depois que a filha de 16 anos pediu ajuda na escola onde estuda.

Segundo a delegada Raiza Bedim, a polícia recebeu informações de que a mulher estava impedida de sair de casa e que ela e as três filhas do casal (duas crianças e uma adolescente) eram proibidas de ter aparelhos celulares, o que dificultava a comunicação com terceiros.

O relato da vítima e a prisão

Quando os policiais foram à casa para verificar as informações, a mulher confirmou que se sentia privada de liberdade e que temia pela própria segurança e pela das filhas. A delegada Raiza Bedim afirmou: “A vítima relatou que, nos últimos dois anos, ele estava restringindo as saídas delas. Ela só usava o celular dele para conversar com a família, sendo que ele olhava todas as mensagens que ela mandava”.

A mulher manifestou desejo de retomar a liberdade de locomoção e solicitar medidas protetivas de urgência para si e para as filhas. O homem foi preso em flagrante e autuado por sequestro e cárcere privado, ameaça contra a mulher e injúria.

Como Denúncias

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia). Em caso de emergência ou se o crime estiver ocorrendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.