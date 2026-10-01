Homem de 41 anos é preso por manter companheira em cárcere privado por cerca de dois anos no PR

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Um homem de 41 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (30) em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, acusado de manter a própria companheira, de 39 anos, em cárcere privado por cerca de dois anos. A situação foi descoberta depois que a filha de 16 anos pediu ajuda na escola onde estuda.
Segundo a delegada Raiza Bedim, a polícia recebeu informações de que a mulher estava impedida de sair de casa e que ela e as três filhas do casal (duas crianças e uma adolescente) eram proibidas de ter aparelhos celulares, o que dificultava a comunicação com terceiros.
Quando os policiais foram à casa para verificar as informações, a mulher confirmou que se sentia privada de liberdade e que temia pela própria segurança e pela das filhas. A delegada Raiza Bedim afirmou: “A vítima relatou que, nos últimos dois anos, ele estava restringindo as saídas delas. Ela só usava o celular dele para conversar com a família, sendo que ele olhava todas as mensagens que ela mandava”.
A mulher manifestou desejo de retomar a liberdade de locomoção e solicitar medidas protetivas de urgência para si e para as filhas. O homem foi preso em flagrante e autuado por sequestro e cárcere privado, ameaça contra a mulher e injúria.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 197 (Polícia Civil) ou 181 (Disque-Denúncia). Em caso de emergência ou se o crime estiver ocorrendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.