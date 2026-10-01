Ataque de pitbull em Cascavel termina com morte de cachorro

Vídeos gravados no bairro Esmeralda mostram o momento em que o pitbull fugiu, atacou um cachorro em frente a uma casa e foi contido; Polícia Militar foi acionada, informa CGN

Imagens registradas por moradores do bairro Esmeralda, em Cascavel, mostram um pitbull que escapou da residência onde estava e atacou um cachorro menor que estava em frente ao portão de uma casa. O ataque terminou com a morte do cachorrinho, segundo CGN.

Os vídeos, gravados por populares que estavam nas proximidades, retratam os minutos em que vizinhos tentaram intervir até conseguir conter e amarrar o pitbull. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência, informa a reportagem.

O que as imagens mostram

Nas gravações é possível acompanhar a movimentação do pitbull durante o ataque. O cachorro menor foi surpreendido pelo animal e, apesar da tentativa de intervenção por moradores, não conseguiu escapar, de acordo com a CGN.

Situação do tutor e do animal

segundo CGN, o pitbull pertence a um homem que está preso. Como o tutor não está no imóvel, pessoas costumam ir ao local de tempos em tempos para alimentar o animal.

Resposta dos moradores e autoridades

Após o ataque, vizinhos conseguiram conter o pitbull e o amarraram no local. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e, conforme a CGN, uma veterinária seria chamada para avaliar a situação do animal.