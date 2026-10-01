Homem que viajou cerca de 443 km para comprar carro é mantido em cárcere privado após recusar transportar droga em Foz do Iguaçu

Segundo a Polícia Militar, ele recusou levar duas malas com maconha e foi impedido de sair; três suspeitos foram presos e cerca de 95 kg da droga apreendida.

Um homem que viajou cerca de 443 quilômetros de Santa Catarina até Foz do Iguaçu (Oeste do Paraná) para comprar um carro foi mantido contra a vontade em uma residência após recusar uma proposta para transportar drogas, segundo a Polícia Militar.

Conforme relatado à polícia, ao chegar ao local onde negociaria o veículo ele recebeu a oferta para levar duas malas carregadas com maconha até Santa Catarina. Ao recusar, foi impedido de deixar a casa e conseguiu ligar para o telefone 190 para informar a localização.

Abordagem e apreensão

Equipes da Polícia Militar chegaram ao imóvel por volta das 23h30 de terça-feira (29), segundo a corporação. No local, encontraram dois homens e uma mulher na sala; a vítima estava em um dos quartos.

Em outro cômodo, os policiais localizaram duas malas com aproximadamente 95 quilos de maconha. Os dois homens e a mulher foram presos e encaminhados à delegacia, juntamente com a droga apreendida.

Investigação

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do caso e a participação de cada uma das pessoas detidas, conforme informou a Polícia Militar.

Por questões de segurança da vítima, as cidades de origem e o destino previsto para o transporte da droga não foram divulgados.