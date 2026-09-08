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🚨 HOMEM DE 49 ANOS É ENCONTRADO MORTO NO QUINTAL DE RESIDÊNCIA EM GOIOERÊ
Um homem de 49 anos foi encontrado morto pouco antes das 19h desta segunda-feira (7), no quintal de uma residência localizada na Rua Rio Grande do Sul, no distrito de Jaracatiá, em Goioerê.
Segundo as informações, o corpo foi encontrado pelo filho mais novo da vítima, que acionou a Polícia Militar. Uma equipe do Samu também esteve no local e constatou oficialmente o óbito.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Umuarama, onde deverá passar por exames de necropsia para apontar a causa da morte.
Conforme relatado por outro filho, por volta das 15h o homem ainda estava tratando dos porcos. O corpo foi localizado entre o chiqueiro e a residência.
Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. Novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades após os exames.
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