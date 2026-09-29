Homem é acusado em Singapura por postar imagem gerada por IA de crocodilo em reservatório

Ye Lin foi acusado de comunicar mensagem falsa e obstruir a justiça após apagar a imagem e o aplicativo; agência de água suspendeu atividades no Pandan Reservoir

As autoridades dizem que a foto falsa gerou preocupação pública e que a agência nacional de água interrompeu trabalhos no maior reservatório da cidade por dois dias após ser informada de um avistamento. Equipes da agência e do parque nacional realizaram buscas, e organizações de remo e canoagem foram instruídas a suspender atividades na área.

O que a polícia alega

Ye Lin, que é do Myanmar, disse ao tribunal por meio de um intérprete que pretendia se declarar culpado, conforme reportado pela mídia local citada pela BBC.

Consequências legais

De acordo com a BBC, em Singapura o envio de mensagem falsa pode acarretar até três anos de prisão, multa de até S$10.000 (dólares de Singapura) ou ambos.

Próximos passos

O caso deve retornar ao tribunal em novembro. Se for considerado culpado, Ye Lin pode enfrentar pena de prisão e multa, conforme informou a reportagem.