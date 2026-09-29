Enviado da ONU se reúne com negociadores dos Houthis para conter violência no Iêmen

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Hans Grundberg, enviado da Organização das Nações Unidas para o Iêmen, afirmou que se reuniu no fim de semana com negociadores dos Houthis em Mascate para explorar maneiras de impedir que a atual escalada de violência se agrave, segundo entrevista à Associated Press.
Grundberg também manteve conversas em Riad com o governo reconhecido internacionalmente e com potências regionais, incluindo a Arábia Saudita, alvo recente de ataques Houthis descritos por ele como "sem precedentes" e "dramática".
De acordo com a Associated Press, o encontro em Mascate teve como foco avaliar se existem caminhos para evitar uma nova intensificação dos combates entre os rebeldes Houthis e as forças do governo apoiadas pela Arábia Saudita. O principal negociador dos Houthis citado pela reportagem é Mohammed Abdul‑Salam.
A Associated Press reporta que a nova onda de violência deixou centenas de mortos e dezenas de milhares de deslocados. O conflito no país começou em 2014, quando rebeldes apoiados pelo Irã tomaram Sanaa, forçando o governo a se exilar na Arábia Saudita; em 2015 o reino saudita liderou uma intervenção militar.
Segundo Grundberg, a instabilidade regional e a “influência de atores regionais, incluindo o Irã e outros vizinhos do Iêmen” têm afetado o rumo do conflito, afirmou ele em entrevista à Associated Press, conforme reproduzido pelo material consultado.