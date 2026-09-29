Confiança do consumidor nos EUA cai a 81,9 em setembro, diz Conference Board

Levantamento divulgado em 29 de setembro de 2026 mostra que a confiança do consumidor EUA recuou e que dados de agosto foram revisados para baixo

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pelo Conference Board, caiu para 81,9 em setembro, ante 88,6 em agosto, segundo a Agência Estados. A pesquisa foi divulgada em 29 de setembro de 2026.

O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam alta a 90. A divulgação também registrou uma revisão dos números de agosto.

Detalhes do índice

Os números citados foram fornecidos pelo Conference Board e reportados pela Agência Estados. A leitura de setembro representa a comparação mensal divulgada pela instituição na data informada.

Projeção dos analistas

segundo CGN, analistas consultados pela FactSet previam que o índice subisse a 90 em setembro, expectativa que não se confirmou com a publicação do Conference Board.

Revisão dos dados de agosto

O dado de agosto foi revisado para baixo: originalmente havia sido divulgado como 89,4, segundo a Agência Estados.