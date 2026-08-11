Homem é detido pela PRF por suspeita de embriaguez ao volante em Cascavel

Na tarde da terça-feira, 11, um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cascavel sob suspeita de embriaguez ao volante. A prisão ocorreu após abordagem feita pela PRF, conforme informações divulgadas pelas autoridades.

O homem foi encaminhado algemado à 10ª Regional de Flagrantes da Polícia Civil, onde os procedimentos cabíveis estão sendo adotados. Até o momento, não foram informados detalhes sobre o local exato onde aconteceu a abordagem nem a idade do detido.

Falta de informações sobre a atuação policial

As circunstâncias que motivaram a fiscalização ainda não foram reveladas pelas autoridades. Também não foram divulgados dados adicionais sobre o caso ou se houve outros envolvidos na ocorrência.

Procedimentos após a detenção

Após a condução do homem à delegacia especializada, a Polícia Civil deverá prosseguir com as investigações e medidas legais relacionadas à suspeita de embriaguez ao volante, conforme previsto na legislação de trânsito brasileira.