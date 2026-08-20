HOMEM É PRESO APÓS AMEAÇAR MULHER COM FACÃO E DESTRUIR RESIDÊNCIA EM CAFELÂNDIA

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (19), em Cafelândia.

Segundo a PM, a equipe foi acionada por volta das 23h20, após uma denúncia de ameaça envolvendo uma arma de fogo. No local, os policiais encontraram um homem bastante agitado dentro da residência, segurando um facão.

Os policiais deram ordem para que ele soltasse a arma e virasse de costas. O homem obedeceu e foi algemado.

Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito teria destruído móveis e eletrodomésticos da própria residência, além de quebrar a vidraçaria da casa de uma vizinha e agredi-la. A vítima teria sido atingida na cabeça e precisou receber atendimento médico.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Nova Aurora, juntamente com o objeto apreendido.

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