Gabi Terra brilha no reality Duelo de Guitarras da TV Brasil com técnica e originalidade

A guitarrista Gabi Terra demonstra todo o seu talento e criatividade ao participar do reality musical Duelo de Guitarras, que vai ao ar na tela da TV Brasil.

A produção, que acompanha a rotina de músicos em uma casa estúdio, destaca a trajetória da artista capixaba, conhecida por ser um dos grandes nomes do indie psicodélico no cenário nacional.

O episódio inédito explora como a musicista utiliza efeitos e ritmos para transformar suas sensações em som. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o público poderá conferir de perto o trabalho autoral por trás do projeto My Magical Glowing Lens.

A trajetória e as influências de Gabi Terra

Com duas décadas de dedicação à Guitarras, Gabi Terra encontrou sua vocação musical após ser impactada pelo icônico álbum Nevermind, do Nirvana, lançado em 1991. Além do grunge, ela cita nomes como Charlie Brown Jr. e Red Hot Chili Peppers como fontes essenciais de inspiração.

A artista descreve suas performances como uma verdadeira magia e uma catarse coletiva com sua banda. Para ela, o palco é o lugar onde a entrega acontece de forma intensa, unindo elementos de rock progressivo e pop-lisérgico em suas composições.

Desafios técnicos e a experiência no reality

No programa, a guitarrista enfrentou duelos em diferentes gêneros, competindo em provas de blues contra André Sampaio e desafios de heavy metal contra Lucas Moscardini. A participação exigiu mais do que habilidade musical.

Gabi Terra destacou que o maior desafio foi manter o conforto diante das câmeras. Sobre a competitividade, ela afirma, sou competitiva, mas considero isso uma qualidade. Para acrescentar, crescer e me desafiar. A única competição é comigo mesma.

Dinâmica e bastidores do Duelo de Guitarras

O reality, criado por Julio Carvana e dirigido por Marcio Vianna, reúne seis músicos em uma casa equipada para ensaios e criação. A dinâmica inclui workshops, jams e até desafios inusitados, como tocar sem palheta ou com cordas limitadas.

Os jurados Navalha Carrera e João Gaspar avaliam os participantes com base em critérios como técnica, precisão, emoção e criatividade. O programa reforça o compromisso da TV Brasil em valorizar o conteúdo independente e o mercado audiovisual brasileiro.

Serviço

O 12º episódio de Duelo de Guitarras, com destaque para a participação de Gabi Terra, será exibido neste sábado, às 13h30, na TV Brasil.

Perguntas Frequentes

Qual o foco musical de Gabi Terra? Ela é um dos maiores nomes do indie psicodélico no Brasil, unindo rock progressivo e pop-lisérgico em seu projeto autoral, My Magical Glowing Lens.

Quais desafios a guitarrista enfrentou no programa? Gabi participou de duelos de blues contra André Sampaio e de heavy metal contra Lucas Moscardini durante a fase classificatória.

Onde o reality é gravado? Os participantes convivem em uma casa equipada com estúdio de gravação e espaços dedicados a ensaios, workshops e criação musical.

Quem são os jurados do Duelo de Guitarras? Os jurados e mentores dos participantes são os músicos Navalha Carrera e João Gaspar.

Como acompanhar o programa? O reality Duelo de Guitarras é exibido semanalmente pela TV Brasil, com o episódio inédito indo ao ar aos Sábado, às 13h30.