Homem é preso em Foz do Iguaçu após furtar van escolar e capotar durante fuga

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Um homem foi detido pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (18) após furtar uma van escolar e capotar o veículo durante a fuga em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, segundo G1.
De acordo com informações apuradas no local, o suspeito teria tentado furtar uma cadeira elétrica de um imóvel, mas foi impedido. Em seguida, entrou em uma van escolar estacionada em frente ao imóvel, que estava com a chave na ignição, e tomou a direção do veículo.
Durante a fuga pelas ruas do Bairro Cidade Nova, o homem perdeu o controle da van, que saiu da pista e capotou. O veículo ficou bastante danificado, mas não houve registro de feridos. Mesmo após o acidente, o suspeito saiu sozinho do automóvel.
A Polícia Militar foi acionada, localizou o homem no canteiro da rodovia e efetuou a prisão em flagrante. A identidade do detido não foi divulgada.
O suspeito foi levado para a Delegacia da Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do furto e do acidente, conforme informou o G1.