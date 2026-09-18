Operação contra maus-tratos em Francisco Beltrão resgata cães subnutridos e cerca de 34 galos de rinha

Ação policial no bairro Aeroporto, em Francisco Beltrão, resgata cães em situação de vulnerabilidade e apreende aves utilizadas em rinhas clandestinas

Uma operação da Polícia Civil do Paraná, realizada nesta sexta-feira (18), resultou na prisão em flagrante de um homem por crime de maus-tratos a animais. A ação ocorreu no bairro Aeroporto, no município de Francisco Beltrão, após o recebimento de denúncias anônimas que apontavam condições precárias de manutenção dos bichos no local.

O suporte técnico da fiscalização foi realizado em conjunto com o Centro de Zoonoses da cidade. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os agentes encontraram diversos animais submetidos a situações de negligência, incluindo a falta de alimentação adequada e ambientes insalubres para a sobrevivência.

Abaixo, detalhamos como foi o resgate dos cães e a descoberta das aves mantidas para combate, além do desdobramento jurídico do caso que chocou a região sudoeste do estado.

Resgate de cães e filhotes em estado de subnutrição

No imóvel, as equipes localizaram cinco cães em situação de extrema vulnerabilidade. Após avaliação de uma médica veterinária, ficou comprovado que os animais sofriam de subnutrição severa, além de não terem acesso a água ou comida em recipientes limpos.

Diante do diagnóstico técnico, três cães foram recolhidos imediatamente: uma fêmea e dois filhotes de aproximadamente 40 dias de vida. Eles foram encaminhados ao Centro de Zoonoses de Francisco Beltrão para receberem cuidados intensivos e atendimento veterinário especializado.

Apreensão de galos com marcas de rinha

Além dos cães, os policiais civis encontraram cerca de 34 galos mantidos em estruturas individuais. Segundo o relato oficial, várias aves apresentavam lesões recentes e marcas pelo corpo que são compatíveis com a prática de combates forçados, conhecidos popularmente como rinhas.

No mesmo local, foram apreendidos diversos apetrechos utilizados habitualmente na atividade clandestina. Todo o material e as estruturas foram recolhidos pela polícia para instruir o inquérito e comprovar a materialidade do crime de maus-tratos.

Situação do suspeito após a prisão

Após a constatação dos fatos, o proprietário do imóvel foi conduzido à sede da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime contra os animais.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen). Ele permanece à disposição da Justiça Criminal para responder pelas acusações de maus-tratos.

Perguntas frequentes sobre o caso

Como as autoridades chegaram até o local dos maus-tratos? A fiscalização ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas que alertaram sobre a situação dos animais.

Qual era o estado de saúde dos cães resgatados? Os animais, incluindo filhotes de cerca de 40 dias, apresentavam sinais severos de subnutrição e falta de higiene básica.

O que foi encontrado em relação aos galos? Foram localizados cerca de 34 galos com marcas de ferimentos e lesões compatíveis com rinhas, além de apetrechos para a prática.

Qual foi a punição imediata para o suspeito? O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Para onde os animais foram levados? Os cães resgatados foram encaminhados ao Centro de Zoonoses de Francisco Beltrão para receberem o tratamento veterinário necessário.