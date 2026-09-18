Paraná Pesquisas: Deltan, Curi, Gleisi e Filipe Barros aparecem na liderança para o Senado

Levantamento do Paraná Pesquisas detalha o cenário eleitoral para a corrida ao Senado no estado do Paraná com foco nos principais nomes da disputa

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta sexta-feira (18), um novo levantamento sobre a corrida para o Senado no Estado do Paraná. O estudo revela as intenções de voto para as próximas eleições, período em que o eleitorado paranaense elegerá dois senadores.

Os dados apresentam cenários estimulado e espontâneo, revelando um embate bastante acirrado. As diferenças percentuais entre os nomes que lideram a preferência são pequenas, conforme os números coletados nos últimos dias, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Abaixo, entenda como está a distribuição das intenções de voto e quais nomes despontam como favoritos nesta fase inicial do pleito, segundo os dados oficiais apresentados pelo instituto.

Cenário estimulado mostra empate técnico na ponta

No levantamento estimulado, quando os nomes são apresentados aos entrevistados, Deltan Dallagnol (Novo) lidera com 31,6%. Logo atrás, aparece Alexandre Curi (Republicanos), com 30,4%, configurando um empate técnico. Filipe Barros (PL) surge na terceira posição, com 26,3%.

A pesquisa também destaca a presença de Gleisi Hoffmann (PT), que acumula 25,9% das intenções de voto. Outros nomes citados incluem Cristina Graeml (PSD), com 14,8%, e Dr. Rosinha (PT), que soma 12,5% da preferência do eleitorado paranaense.

Preferência espontânea e o alto índice de indecisos

Ao analisar o cenário espontâneo, em que os eleitores citam nomes sem uma lista prévia, a taxa de eleitores que não souberam ou não quiseram opinar chega a 64,8%. Entre os lembrados, Deltan Dallagnol aparece com 12,7% e Gleisi Hoffmann com 8%.

Na sequência da preferência espontânea, Alexandre Curi registra 5,5%, Filipe Barros aparece com 5,4%, Cristina Graeml soma 2,7% e Dr. Rosinha contabiliza 1,6%. Os votos Branco, nulos ou de nenhum Candidatos somam 5,3% neste cenário específico.

Metodologia e critérios da pesquisa

O estudo foi realizado com 1.280 eleitores, abrangendo 57 municípios do Paraná. As entrevistas ocorreram entre os dias 15 e 17 de setembro, com margem de erro de 2,8 pontos percentuais e índice de confiança de 95%, sob registro PR-01022/2026.

É fundamental observar que, em pesquisas eleitorais, a margem de erro e o índice de confiança são critérios técnicos que definem a precisão dos dados. A variação observada entre os candidatos reflete a volatilidade comum em períodos pré-eleitorais.

Perguntas frequentes sobre a pesquisa

Quem lidera a pesquisa estimulada? Deltan Dallagnol lidera com 31,6%, seguido de perto por Alexandre Curi com 30,4%.

Qual a margem de erro do levantamento? A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Quantos eleitores foram entrevistados? O Paraná Pesquisas ouviu 1.280 eleitores em 57 municípios paranaenses.

O que é o cenário espontâneo? É aquele onde o eleitor cita o Candidatos de sua preferência sem que uma lista de opções seja apresentada pelo pesquisador.

Quando a pesquisa foi realizada? As entrevistas foram conduzidas entre os dias 15 e 17 de setembro de 2026.