Homem é preso em Ponta Grossa após esfaquear companheira e Ameaças abrir a barriga da vítima durante briga

Caso de violência doméstica em Ponta Grossa termina com prisão em flagrante após suspeito atacar companheira com facas durante uma discussão

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste domingo, dia 20 de setembro de 2026, suspeito de cometer uma tentativa de feminicídio contra a própria companheira. O crime ocorreu na região do bairro Contorno, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A equipe GAT Bravo, da Guarda Municipal, foi acionada para atender a ocorrência e localizou o suspeito em via pública, nas proximidades da residência do casal. As informações foram divulgadas pelo portal Banda B.

Conforme o relato da vítima, tudo começou por volta das 6h da manhã, quando o agressor e o irmão da mulher iniciaram uma discussão dentro do imóvel. Durante o conflito, o suspeito teria se tornado agressivo e empurrado o Família da companheira.

Ferimentos e socorro médico

O agressor atingiu o rosto da mulher com as lâminas, causando cortes profundos na boca e ferimentos no pescoço e na barriga. Além disso, foi constatada uma lesão mais grave no seio direito da vítima. Ela recebeu atendimento do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) e foi encaminhada para a Unidade de Pronta Atendimento (UPA) de Santa Paula.

Danos materiais e encaminhamento policial

Além das agressões físicas, a equipe da Guarda Municipal constatou que a porta da residência foi danificada durante o episódio de violência. O suspeito foi detido pela equipe e encaminhado à 13ª Subdivisão Policial (SDP) de Ponta Grossa, onde permanece à disposição da Justiça para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde ocorreu o crime? O caso aconteceu no bairro Contorno, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Qual foi a motivação inicial? A agressão começou após uma discussão entre o suspeito e o irmão da vítima dentro da casa do casal.

Como a mulher foi ferida? O homem utilizou duas facas para atingir o rosto, pescoço, boca e barriga da companheira.

Qual o estado da vítima? Ela foi socorrida pelo Siate e levada para a UPA de Santa Paula com diversos ferimentos pelo corpo.

O suspeito foi preso? Sim, ele foi localizado pela Guarda Municipal em via pública e conduzido à 13ª Subdivisão Policial.