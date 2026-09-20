Roda de Choro na Rádio MEC presta homenagem ao legado do flautista Altamiro Carrilho com clássicos do gênero

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
A Rádio MEC apresenta, neste domingo (20), às 20h, um episódio especial do programa Roda de Choro. A edição é dedicada a celebrar a obra do renomado flautista Altamiro Carrilho, focando especificamente nos emblemáticos álbuns que consolidaram seu nome no cenário musical.
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o programa explora os volumes de Choros Imortais, lançados originalmente entre 1964 e 1965. Essas coletâneas são amplamente reconhecidas como alguns dos melhores discos de choro de todos os tempos.
Além da exibição na Rádio MEC, os ouvintes também podem acompanhar o conteúdo através da Rádio Nacional, que transmite o programa às sextas-feiras, às 22h. A atração segue o compromisso de resgatar grandes nomes e obras que definiram a identidade do choro.
Os discos que ganham destaque nesta edição contaram com um acompanhamento de peso para dar vida às composições. Entre os músicos presentes nas gravações, figuram nomes como o grupo Regional do Canhoto, além de Dino 7 Cordas, Meira, Canhoto, Orlando Silveira e Gilson Martins.
O repertório selecionado para o programa inclui clássicos como Carinhoso e Lamentos, de Pixinguinha, além de Doce de Coco, de Jacob do Bandolim. A curadoria busca oferecer um panorama da sofisticação técnica e da emoção que o gênero carrega.
O programa vai muito além de uma simples seleção musical, funcionando como um espaço de preservação cultural. A atração mescla a reprodução de faixas com entrevistas realizadas com instrumentistas e pesquisadores, aproximando o público da história do choro.
A produção valoriza tanto os artistas clássicos quanto os contemporâneos, utilizando gravações feitas ao vivo no estúdio. O objetivo é manter o choro como um estilo respeitado globalmente, destacando também novos lançamentos fonográficos e festivais.
A nova temporada do Roda de Choro continua seu cronograma de homenagens a discos icônicos da música brasileira. Após este episódio dedicado a Altamiro Carrilho, a próxima edição do programa já tem destino certo, focando na obra Saudades de um clarinete, de K-Ximbinho.
Com essa sequência de episódios, a Rádio MEC reafirma seu papel como um dos principais veículos de difusão da música instrumental no Brasil, garantindo que o legado de grandes compositores continue acessível a novas gerações de ouvintes.
Qual o horário de exibição do Roda de Choro? O programa vai ao ar na Rádio MEC aos domingos, às 20h, e na Rádio Nacional às sextas-feiras, às 22h.
Qual é o foco do episódio desta semana? O episódio celebra a obra do flautista Altamiro Carrilho, destacando os álbuns Choros Imortais, lançados entre 1964 e 1965.
Quais músicos acompanharam Altamiro Carrilho nos álbuns citados? As gravações contaram com o grupo Regional do Canhoto, além de Dino 7 Cordas, Meira, Canhoto, Orlando Silveira e Gilson Martins.
O que o público pode esperar das próximas edições? A temporada continuará homenageando álbuns icônicos, sendo que a próxima edição será dedicada ao disco Saudades de um clarinete, de K-Ximbinho.
Como é feita a produção do programa? O Roda de Choro utiliza gravações de grupos, músicos e compositores feitas ao vivo no estúdio, mesclando a música com entrevistas com especialistas e artistas.