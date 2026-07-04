Homem é preso por agredir irmã durante discussão por dinheiro em Pato Branco

Uma discussão familiar terminou com um homem preso por violência doméstica na tarde desta sexta-feira (3), no Bairro Jardim Primavera, em Pato Branco.

Segundo a Polícia Militar, o desentendimento entre os irmãos teve início por causa de valores sacados da conta bancária da mãe, que ainda não haviam sido repassados. Durante a discussão, o homem teria desferido um tapa na orelha esquerda da irmã.

Quando a equipe chegou ao local, constatou que a vítima apresentava vermelhidão na região atingida. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão, foi informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado, juntamente com a vítima, à 12ª Central Regional de Flagrantes, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.