Homem é socorrido pelo Siate no Bairro Interlagos, em Cascavel

Equipes do Siate foram mobilizadas na madrugada deste domingo (5) após um chamado inicial indicar um possível atropelamento na Rua Leonardo da Vinci, no Bairro Interlagos, região norte de Cascavel.

Ao chegarem ao endereço, os socorristas constataram que a situação não pôde ser confirmada. Um homem, que completa 31 anos nesta segunda-feira (06), apresentava comportamento alterado e falava de forma desconexa.

Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília para avaliação médica.

As circunstâncias que levaram o homem a necessitar de atendimento não foram esclarecidas e a dinâmica da ocorrência permanece indefinida.