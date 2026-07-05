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Resultado da Loteria Federal 6080-1: BILHETES FORMADOS; veja os números de hoje (4)

Resultado da Loteria Federal 6080-1: BILHETES FORMADOS; veja os números de hoje (4)

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Resultado da Loteria Federal 6080-1: BILHETES FORMADOS; veja os números de hoje (4)
Sorteios da Loteria Federal ocorrem normalmente em julho, mas não há premiação.  Foto: Adobe Stock

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A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (4) o sorteio da Loteria Federal, correspondente ao concurso 6080-1. As extrações ocorreram por volta das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Durante o mês de julho, a Caixa não comercializará bilhetes da Loteria Federal, mas os sorteios serão mantidos normalmente para divulgação de resultado, sem premiação.

No concurso 6080-1, os bilhetes formados foram:

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1º sorteio80246
2º sorteio40204
3º sorteio99651
4º sorteio44518
5º sorteio33772

Sorteios da Loteria Federal ocorrem normalmente em julho, mas não há premiação.  Foto: Adobe Stock

Probabilidades de vitória

Na Loteria Federal, os prêmios são distribuídos por bilhetes, e não por dezenas, o que faz com que as probabilidades variem conforme o tipo de extração.

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Quartou1 em 92.000
Extração de Sábado1 em 96.000
Enricou1 em 84.000
Extração Especial de Natal1 em 85.000 (por série)

A modalidade conta com quatro tipos de sorteios: as extrações regulares, realizadas às quartas e aos sábados (exceto feriados nacionais), e as especiais, que ocorrem em datas específicas e oferecem prêmios mais elevados. Entre elas estão a Enricou, realizada mensalmente aos sábados, com premiações superiores a R$ 3,4 milhões, e a Extração Especial de Natal, que acontece uma vez por ano.

Como resgatar o prêmio?

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para resgatar os prêmios. Caso o prazo não seja respeitado, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

O saque pode ser feito em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa para valores de até R$ 2.428,80. Já quantias superiores a esse limite devem ser retiradas exclusivamente nas agências da instituição.

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Corinthia Mes

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