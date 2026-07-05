Resultado da Loteria Federal 6080-1: BILHETES FORMADOS; veja os números de hoje (4)

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Como jogar na +Milionaria e aumentar suas chances de ganhar?
Como jogar na +Milionaria e aumentar suas chances de ganhar?.
A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (4) o sorteio da Loteria Federal, correspondente ao concurso 6080-1. As extrações ocorreram por volta das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.
Durante o mês de julho, a Caixa não comercializará bilhetes da Loteria Federal, mas os sorteios serão mantidos normalmente para divulgação de resultado, sem premiação.
No concurso 6080-1, os bilhetes formados foram:
|1º sorteio
|80246
|2º sorteio
|40204
|3º sorteio
|99651
|4º sorteio
|44518
|5º sorteio
|33772
Na Loteria Federal, os prêmios são distribuídos por bilhetes, e não por dezenas, o que faz com que as probabilidades variem conforme o tipo de extração.
|Quartou
|1 em 92.000
|Extração de Sábado
|1 em 96.000
|Enricou
|1 em 84.000
|Extração Especial de Natal
|1 em 85.000 (por série)
A modalidade conta com quatro tipos de sorteios: as extrações regulares, realizadas às quartas e aos sábados (exceto feriados nacionais), e as especiais, que ocorrem em datas específicas e oferecem prêmios mais elevados. Entre elas estão a Enricou, realizada mensalmente aos sábados, com premiações superiores a R$ 3,4 milhões, e a Extração Especial de Natal, que acontece uma vez por ano.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para resgatar os prêmios. Caso o prazo não seja respeitado, os valores são repassados ao Tesouro Nacional e destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).
O saque pode ser feito em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa para valores de até R$ 2.428,80. Já quantias superiores a esse limite devem ser retiradas exclusivamente nas agências da instituição.
Fonte do Artigo
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