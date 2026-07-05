Resultado da Loteria Federal 6080-1: BILHETES FORMADOS; veja os números de hoje (4)

Como jogar na +Milionaria e aumentar suas chances de ganhar? 3:42 Como jogar na +Milionaria e aumentar suas chances de ganhar?.

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (4) o sorteio da Loteria Federal, correspondente ao concurso 6080-1. As extrações ocorreram por volta das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Durante o mês de julho, a Caixa não comercializará bilhetes da Loteria Federal, mas os sorteios serão mantidos normalmente para divulgação de resultado, sem premiação.

No concurso 6080-1, os bilhetes formados foram:

Deslize para ver o conteúdo 1º sorteio 80246 2º sorteio 40204 3º sorteio 99651 4º sorteio 44518 5º sorteio 33772

Sorteios da Loteria Federal ocorrem normalmente em julho, mas não há premiação. Foto: Adobe Stock

Probabilidades de vitória

Na Loteria Federal, os prêmios são distribuídos por bilhetes, e não por dezenas, o que faz com que as probabilidades variem conforme o tipo de extração.

Deslize para ver o conteúdo Quartou 1 em 92.000 Extração de Sábado 1 em 96.000 Enricou 1 em 84.000 Extração Especial de Natal 1 em 85.000 (por série)

A modalidade conta com quatro tipos de sorteios: as extrações regulares, realizadas às quartas e aos sábados (exceto feriados nacionais), e as especiais, que ocorrem em datas específicas e oferecem prêmios mais elevados. Entre elas estão a Enricou, realizada mensalmente aos sábados, com premiações superiores a R$ 3,4 milhões, e a Extração Especial de Natal, que acontece uma vez por ano.

Como resgatar o prêmio?