Homem fica em estado grave após ser esfaqueado em confusão na Rua Silverstone

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Por Isabella Chiaradia
Atualizado em
Uma reviravolta no caso de agressão registrado na Rua Silverstone, no Bairro Interlagos, em Cascavel, foi apurada pela CGN.
Além do homem agredido e socorrido pelo Siate, outra pessoa foi esfaqueada no local e foi encaminhada por meios próprios até a UPA Brasília, em estado grave. Devido ao estado crítico do homem, ele seria transferido ao Hospital Universitário.
Conforme informações obtidas pela CGN, a vítima esfaqueada foi até uma residência na Rua Silverstone e teria se envolvido em uma confusão. Posteriormente, ele voltou armado, efetuou disparos e em determinado momento foi esfaqueado.
Uma equipe da Polícia Militar esteve na UPA para registrar a ocorrência e coletar mais informações sobre o caso.
O autor da facada ainda não foi identificado pelas autoridades. Denúncias ou informações podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 153 da Guarda Municipal, 197 da Polícia Civil e 190 da Polícia Militar.
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