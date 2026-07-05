Homem fica em estado grave após ser esfaqueado em confusão na Rua Silverstone

Uma reviravolta no caso de agressão registrado na Rua Silverstone, no Bairro Interlagos, em Cascavel, foi apurada pela CGN.

Além do homem agredido e socorrido pelo Siate, outra pessoa foi esfaqueada no local e foi encaminhada por meios próprios até a UPA Brasília, em estado grave. Devido ao estado crítico do homem, ele seria transferido ao Hospital Universitário.

Conforme informações obtidas pela CGN, a vítima esfaqueada foi até uma residência na Rua Silverstone e teria se envolvido em uma confusão. Posteriormente, ele voltou armado, efetuou disparos e em determinado momento foi esfaqueado.

Uma equipe da Polícia Militar esteve na UPA para registrar a ocorrência e coletar mais informações sobre o caso.

O autor da facada ainda não foi identificado pelas autoridades. Denúncias ou informações podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 153 da Guarda Municipal, 197 da Polícia Civil e 190 da Polícia Militar.