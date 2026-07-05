Novorizontino e Criciúma brigam pela liderança em dia de luta contra o Z-4 na Série B

O sábado promete ser de fortes emoções no Campeonato Brasileiro da Série B. A 16ª rodada da competição nacional segue movimentando os gramados do país com quatro partidas, capazes de provocar uma verdadeira reviravolta tanto no pelotão de frente, onde Novorizontino e Criciúma miram o topo, quanto na assombrada zona de rebaixamento.

A briga pela primeira colocação geral agita o interior paulista e catarinense a partir das 16h. No Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino, com 27 pontos, recebe o Atlético-GO tentando ultrapassar o Vila Nova-GO, que lidera com 28. O time visitante, por sua vez, soma 21 e tenta encostar no G-6.

No mesmo horário, o místico Estádio Heriberto Hülse será o palco de um duelo de titãs. Também com 27 pontos, o Criciúma mede forças com o Sport (25). Enquanto o time da casa tenta assumir a liderança da Série B, o time pernambucano busca reingressar na zona dos seis primeiros colocados.