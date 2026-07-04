Homem fica ferido em capotamento na PR-486, em Cascavel

Um capotamento registrado na PR-486, em Cascavel na noite deste sábado (4), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações, o motorista de um Sandero seguia sentido Cascavel quando o pneu do veículo estourou. O condutor perdeu o controle da direção, bateu contra um barranco e o carro capotou, parando com as quatro rodas para cima.

O motorista, um homem de 33 anos, estava sozinho no automóvel e sofreu uma contusão no joelho direito.

Em breve mais informações.