Homem fica ferido em capotamento na PR-486, em Cascavel

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Por Isabella Chiaradia
Atualizado em
Um capotamento registrado na PR-486, em Cascavel na noite deste sábado (4), mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.
De acordo com as informações, o motorista de um Sandero seguia sentido Cascavel quando o pneu do veículo estourou. O condutor perdeu o controle da direção, bateu contra um barranco e o carro capotou, parando com as quatro rodas para cima.
O motorista, um homem de 33 anos, estava sozinho no automóvel e sofreu uma contusão no joelho direito.
Em breve mais informações.
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