Homem invade casa da ex-companheira, a agride com mata‑leão e é preso em Cascavel

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (22) em Cascavel, no Oeste do Paraná, após invadir a casa da ex-companheira e agredi-la com um golpe de estrangulamento conhecido como mata‑leão, informou a Polícia Civil e registrou a reportagem do G1.
A vítima, de 24 anos, ficou desacordada durante o ataque; câmeras de segurança da residência registraram as imagens do crime, segundo G1.
Conforme relato da vítima e registros de imagem, o homem retirou a mulher de dentro de um automóvel de forma agressiva, segurou-a pelo pescoço e a arrastou pela garagem até que ela desmaiou, quando foi deixada em um canto do imóvel. A vítima afirmou que o agressor colocou a arma no rosto dela e pediu para entrar na casa com a intenção de apagar as imagens das câmeras.
Segundo a mulher, o suspeito exigia que retomassem o relacionamento de cinco anos; eles têm um filho e estão em processo de separação há um mês. Ela também relatou que o homem não possuía as chaves da casa e suspeita que ele tenha pulado as grades para entrar.
Vizinhos acionaram a Guarda Municipal após ouvirem os gritos de socorro. De acordo com o relato dos agentes, ao perceber a chegada da guarda o suspeito jogou a arma no telhado de uma casa vizinha. A polícia apreendeu uma pistola calibre .380 e munições.
O homem foi identificado pela Polícia Civil como Luiz Henrique de Araújo e foi preso em flagrante. Ele foi indiciado por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, segundo o G1.
Em nota, a defesa de Luiz Henrique informou que o caso está sendo apurado pelas autoridades e que se manifestará no processo. Ao ser interrogado pela polícia, o suspeito afirmou que agiu por impulso e que queria tentar dividir os bens da melhor forma, segundo G1.