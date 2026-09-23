Homem invade casa da ex-companheira, a agride com mata‑leão e é preso em Cascavel

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 35 anos ameaçou matar a mulher de 24; câmeras registraram o ataque e arma foi apreendida.

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (22) em Cascavel, no Oeste do Paraná, após invadir a casa da ex-companheira e agredi-la com um golpe de estrangulamento conhecido como mata‑leão, informou a Polícia Civil e registrou a reportagem do G1.

A vítima, de 24 anos, ficou desacordada durante o ataque; câmeras de segurança da residência registraram as imagens do crime, segundo G1.

O ataque

Conforme relato da vítima e registros de imagem, o homem retirou a mulher de dentro de um automóvel de forma agressiva, segurou-a pelo pescoço e a arrastou pela garagem até que ela desmaiou, quando foi deixada em um canto do imóvel. A vítima afirmou que o agressor colocou a arma no rosto dela e pediu para entrar na casa com a intenção de apagar as imagens das câmeras.

Segundo a mulher, o suspeito exigia que retomassem o relacionamento de cinco anos; eles têm um filho e estão em processo de separação há um mês. Ela também relatou que o homem não possuía as chaves da casa e suspeita que ele tenha pulado as grades para entrar.

Prisão e apreensão

Vizinhos acionaram a Guarda Municipal após ouvirem os gritos de socorro. De acordo com o relato dos agentes, ao perceber a chegada da guarda o suspeito jogou a arma no telhado de uma casa vizinha. A polícia apreendeu uma pistola calibre .380 e munições.

O homem foi identificado pela Polícia Civil como Luiz Henrique de Araújo e foi preso em flagrante. Ele foi indiciado por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, segundo o G1.

Posição da defesa e declaração do suspeito

Em nota, a defesa de Luiz Henrique informou que o caso está sendo apurado pelas autoridades e que se manifestará no processo. Ao ser interrogado pela polícia, o suspeito afirmou que agiu por impulso e que queria tentar dividir os bens da melhor forma, segundo G1.