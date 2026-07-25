🚗🙏 Hoje celebramos São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e protetor de todos que seguem novos caminhos.

Que sua bênção acompanhe cada viagem, trazendo proteção, segurança e muitas conquistas. Que cada quilômetro seja percorrido com tranquilidade e que nunca faltem motivos para seguir em frente.

A Center Car Prime deseja que cada novo destino seja marcado por realizações. Conte com a gente para encontrar o veículo ideal e fazer parte da sua próxima jornada. 💛✨

📍 Ubiratã: (44) 99804-9975

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