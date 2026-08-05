Homem passa mal, sofre queda e é socorrido no Centro de Cascavel

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Por Redação
Atualizado em
Um homem de aproximadamente 40 anos foi socorrido pelo SIATE na madrugada desta quarta-feira (5), após sofrer uma queda de mesmo nível na Rua Paraná, esquina com a Rua Manuel Ribas, na região central de Cascavel.
Segundo as informações apuradas no local, ele estava com amigos em um estabelecimento comercial quando passou mal, ficou bastante desorientado e acabou caindo. Os amigos acionaram o socorro.
Após receber os primeiros atendimentos no local, o homem foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu sob avaliação médica e observação.
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