Wagner Moura em Velozes & Furiosos? Diretor elogia ator e diz que quer ele na “família”

Louis Leterrier é um nome diretamente ligado aos filmes de ação em Hollywood. É dele a direção do primeiro Carga Explosiva, longa que lançou Jason Statham ao estrelato. Leterrier também comandou a sequência da franquia, além de Cão de Briga (com Jet Li), Fúria de Titãs, o primeiro Truque de Mestre e episódios da série Lupin. O nome do cineasta também aparece no MCU, já que foi o responsável por O Incrível Hulk, e em outra franquia bilionária: Velozes & Furiosos. Agora, o francês chega ao streaming com A Última Casa, estrelado por Greta Lee e pelo brasileiro Wagner Moura.

A história acompanha uma família que fica presa dentro da própria residência, sem saber o motivo. O mistério aumenta conforme o tempo passa e eles descobrem que não são os únicos impossibilitados de sair de casa. Moura e Lee vivem o casal Jason e Ann, que precisa cuidar dos filhos enquanto tenta encontrar uma solução para a situação.



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Em entrevista ao Omelete, Louis Leterrier rasgou elogios ao ator brasileiro e revelou que, antes de trabalhar com Moura, já era seu fã — e que ficou deslumbrado ao encontrá-lo por acaso em Los Angeles.

“Vou te contar a história. Obviamente, fiz muitos filmes e conheço muita gente em Hollywood. Um dia, estou em um restaurante de sushi […] eu o vejo e fico tão deslumbrado porque o amo. De tudo o que ele já fez, consigo citar cada trabalho dele. Minha esposa me vê e diz: ‘Espera, você está deslumbrado?’”, se divertiu o diretor contando. “Eu não costumo ficar assim, mas fiquei ao vê-lo”. Isso foi meses antes do filme. Quando chegou o momento de fazer este filme, que é muito especial e eu precisava de um elenco incrível, pensei: ‘Será que eu deveria? Poderia?’. Liguei para ele e disse: ‘Wagner, você não me conhece, mas podemos tomar um drink ou um café? Quero te falar sobre este filme’. E ele foi incrível. Dizem “nunca conheça seus ídolos”, mas eu conheci o meu e ele foi maravilhoso.”

Acostumado aos brasileiros após ter dirigido parte de O Incrível Hulk no Rio de Janeiro, Leterrier disse que a brasilidade de Wagner Moura é seu grande trunfo. “É ótimo trabalhar com ele porque ele é brasileiro da melhor maneira possível: é intenso, mas jovial, alegre, mas consegue entrar no personagem, é apaixonado, humano e ajuda todo mundo”, disse, contando que teve que pedir para o ator relaxar certas horas.

“Às vezes, ele assume responsabilidades demais. Eu dizia: ‘Wagner, eu sou o diretor, relaxa. Você não precisa carregar o peso desta família nos ombros, eles ficarão bem, eu te ajudo’. Ele perdeu tanto peso, estava muito comprometido com o filme. Eu dizia: ‘Mantenha-se saudável, é um filme’, mas ele é tão apaixonado por tudo e tão profissional. Eu o amo, ele é meu irmão.”

E por falar em irmandade, claro que o assunto Velozes & Furiosos não poderia passar batido. Ao ser questionado se levaria o ator para o último filme da saga — na qual, por enquanto, ele ocupa o cargo de diretor —, Leterrier afirmou que trabalharia com Moura em qualquer projeto.



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“Eu quero fazer tudo com o Wagner. Honestamente, eu amo esse homem. Somos amigos, a família dele se tornou a minha família. Vamos fazer isso, vamos continuar trabalhando juntos. Ele não está se tornando o maior astro de Hollywood? Ouvi rumores dele interpretando vários vilões em diversos filmes. Coitado, ele é o cara mais legal do mundo, por que ser um vilão?”, questionou o cineasta, provavelmente se referindo ao anúncio de Moura como o antagonista do novo 11 Homens e um Segredo.

Se preferiria ver Wagner na Família Toretto ou não, Leterrier desconversou, mas garantiu: “Vou colocá-lo na minha família”.