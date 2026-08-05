VÍDEO: mulher é investigada por tentar atropelar duas adolescentes de propósito no Paraná

Uma mulher de 28 anos é investigada por suspeita de tentar matar duas adolescentes ao lançar o carro contra elas enquanto caminhavam pela calçada, em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (3) e foi registrado por câmeras de segurança.

As vítimas, de 16 e 17 anos, ficaram feridas, receberam atendimento médico e tiveram alta no mesmo dia.

De acordo com o delegado Marcondes Ribeiro, responsável pela investigação, o caso é tratado como tentativa de homicídio triplamente qualificado, pelos indícios de motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e emprego de meio cruel.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes. Ainda conforme o delegado, a suspeita já teria ameaçado uma das adolescentes na noite anterior, afirmando que a atropelaria quando tivesse oportunidade.

Após o atropelamento, a motorista fugiu sem prestar socorro. O veículo foi encontrado abandonado na PR-151, apreendido e encaminhado para perícia.

Nesta terça-feira (4), a investigada se apresentou à delegacia, exerceu o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento e, até o momento, responde ao inquérito em liberdade.

As investigações continuam para o esclarecimento completo do caso.

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