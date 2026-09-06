IBGE libera novos mapas-múndi com projeção Equal Earth após aprovação histórica na ONU

O IBGE disponibiliza a partir desta segunda-feira, dia 7 de setembro, o acesso público aos mapas-múndi mais recentes, que contemplam o período entre 2024 e 2026.

A novidade chega após uma importante decisão na Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada na última sexta-feira, dia 4. A nova representação cartográfica adotada pela ONU busca corrigir distorções históricas de tamanho entre os países.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a medida reflete um esforço global para atualizar as formas de mapear o planeta, utilizando a projeção Equal Earth para garantir mais precisão nas proporções territoriais.

A mudança na representação do planeta

A votação na ONU terminou com 164 países favoráveis à mudança, enquanto os Estados Unidos foram o único país a votar contra, com o registro de seis abstenções. A iniciativa foi liderada pela União Africana, que buscava uma representação mais justa.

Historicamente, mapas baseados no modelo de Gerardus Mercator, criado no século 16, acabavam diminuindo visualmente o continente Africana e a América do Sul. O modelo antigo ampliava regiões como a América do Norte e a Groenlândia, gerando percepções distorcidas.

Compromisso com inovações cartográficas

Maria do Carmo Bueno, Diretora de Geociências do IBGE, destacou que a adoção da nova projeção pela ONU está alinhada com as inovações que o instituto já acompanha. O objetivo é dialogar com demandas sociais por mais equilíbrio na cartografia.

O IBGE reforça seu papel ao disponibilizar esses materiais em sua plataforma oficial. A nova projeção, segundo o órgão, é capaz de oferecer uma visão do mundo que reflete melhor a realidade física das nações, promovendo justiça na forma de mapear o globo.

Como acessar os novos mapas

Os interessados poderão conferir os materiais diretamente pelo site da loja do IBGE. A liberação ocorre justamente no feriado da Independência, marcando um novo momento na forma como o Brasil e o mundo são representados cartograficamente.

A documentação técnica e as versões atualizadas dos mapas de 2024 a 2026 estarão disponíveis para consulta e download, permitindo que estudantes, pesquisadores e o público geral tenham acesso a dados alinhados com as diretrizes internacionais atuais.

FAQ: Perguntas Frequentes sobre os novos mapas

Quais mapas estarão disponíveis no site do IBGE? O instituto liberará o acesso aos mapas-múndi lançados entre 2024 e 2026.

O que é a projeção Equal Earth? É uma técnica de representação cartográfica aprovada pela ONU que mantém proporções mais fiéis à realidade física das dimensões dos países.

Por que o modelo de Mercator era criticado? Por ser focado na navegação antiga, ele distorcia o tamanho de continentes, diminuindo a África e a América do Sul enquanto ampliava o Hemisfério Norte.

Qual foi a posição da ONU sobre a mudança? A Assembleia Geral aprovou a mudança com 164 votos favoráveis, sendo os Estados Unidos o único voto contrário registrado.

Quando os mapas poderão ser acessados? O acesso será liberado a partir desta segunda-feira, 7 de setembro, pelo site da loja do IBGE.