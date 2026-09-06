Artilheiro do CSA na temporada, Rian Santana é anunciado oficialmente como novo reforço do Ceará para o restante do ano

Após rescindir com o CSA, o atacante Rian Santana foi anunciado oficialmente pelo Ceará, trazendo na bagagem a marca de artilheiro da temporada pela equipe alagoana.

O atacante Rian Santana, de 25 anos, oficializou sua transferência para o Ceará neste domingo. A movimentação ocorre poucos dias após o jogador rescindir seu contrato com o CSA, clube onde se destacou como a principal referência ofensiva durante boa parte do ano.

Conforme informação divulgada pelo ge, o atleta já possuía um acerto verbal com a diretoria do Vozão desde o mês de junho. No entanto, a concretização da negociação foi condicionada ao encerramento da participação do clube alagoano na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Trajetória e desempenho no CSA

Rian Santana deixa o futebol de Alagoas com um saldo de 17 gols marcados na temporada. O jogador viveu seu melhor momento no primeiro semestre, sendo peça fundamental na campanha da equipe durante a fase de grupos da Série D, onde demonstrou grande capacidade de finalização.

Entretanto, o desempenho do atacante sofreu uma queda nas fases decisivas da competição. O atleta passou em branco nos seis jogos finais após marcar contra o Lagarto, em 27 de junho, e o Betim, em 13 de julho. O momento de instabilidade culminou na eliminação do CSA no playoff contra o Nacional.

Adaptação e versatilidade em campo

A passagem de Rian pelo CSA foi marcada por uma mudança de posicionamento tático. Inicialmente contratado para atuar como lateral-direito, o jogador perdeu espaço sob o comando do técnico Itamar Schülle. A virada de chave ocorreu com a chegada de Moacir Júnior ao comando técnico.

Sob a nova gestão, Rian foi deslocado para o ataque, onde se consolidou como titular absoluto e destaque na conquista da Copa Alagoas. Atualmente, ele divide o posto de artilheiro da Série D ao lado de Felipe Clemente, ex-Gama, ambos com 11 gols anotados na competição nacional.

Expectativas no Ceará

A chegada de Rian ao Ceará é vista como uma tentativa de fortalecer o setor ofensivo da equipe. O baixo rendimento do ataque azulino nas partidas decisivas contra Uberlândia e Nacional, onde o time anotou apenas um gol, acabou sendo um fator determinante para o desfecho da temporada do clube alagoano.

Agora, o atacante busca retomar seu faro de gol com a camisa alvinegra. A expectativa da torcida e da comissão técnica é que o atleta consiga repetir o nível de atuação apresentado no início do ano, quando foi o principal nome do sistema ofensivo do CSA.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quantos gols Rian Santana marcou pelo CSA nesta temporada?

O atacante marcou um total de 17 gols, consolidando-se como o artilheiro da equipe no ano.

Rian Santana era lateral ou atacante?

Ele chegou ao CSA atuando como lateral-direito, mas foi adaptado para o ataque pelo técnico Moacir Júnior, onde se destacou.

Quando o acerto com o Ceará foi iniciado?

Segundo o ge, o jogador já estava apalavrado com o Ceará desde o mês de junho.

Qual a marca de Rian na Série D?Rian Santana é um dos Artilheiro da Série D, com 11 gols marcados, empatado com Felipe Clemente.

Por que o jogador saiu do CSA?

O atacante rescindiu o contrato após a eliminação do CSA na Série D, tendo seu vínculo oficializado pelo Ceará logo em seguida.