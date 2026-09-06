Avião de carga da Amazon sai da pista, atinge veículos e pega fogo em Miami

Avião de carga da Amazon ultrapassou o fim da pista no Aeroporto Internacional de Miami após voo de San Juan; pistas foram fechadas e sessenta unidades dos bombeiros combateram o incêndio.

Um avião de carga da Amazon saiu da pista neste domingo, 6 de setembro de 2026, no Aeroporto Internacional de Miami, atingiu vários veículos e pegou fogo, segundo relatos e imagens publicadas nas redes sociais.

De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), a aeronave ultrapassou o fim da pista por volta das 14h no horário local de Miami (15h em Brasília), após chegar de San Juan, em Porto Rico. Até o momento, não havia informações sobre feridos.

O acidente

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a aeronave apoiada sobre a fuselagem ao lado de uma via, próxima a dois caminhões estacionados, e uma densa nuvem de fumaça preta. O Corpo de Bombeiros do condado de Miami-Dade informou que equipes encontraram o avião em chamas ao chegar ao local e que a aeronave atingiu vários veículos após sair da pista.

Resposta das autoridades

Sessenta unidades do corpo de bombeiros foram mobilizadas para combater o incêndio, segundo CGN nas redes sociais da corporação. Todas as pistas e vias de taxiamento do aeroporto foram fechadas e um porta-voz do aeroporto informou que uma paralisação geral das operações, o chamado “ground stop”, entrou em vigor.

Investigações sobre o avião de carga da Amazon

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) disse que está “reunindo informações” sobre o acidente. A FAA alertou que espera atrasos mesmo após eventual reabertura, com número inicialmente reduzido de pousos e decolagens. A Amazon não respondeu de imediato a um pedido de comentário, segundo CGN.