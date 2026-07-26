Identificada vítima fatal de acidente entre carro e moto na PRC-280

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Por Fábio Wronski
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Foi identificada pela Polícia Científica de Pato Branco a vítima fatal do acidente na PRC-280, ocorrido na noite de sábado (25), entre os municípios de Pato Branco (PR) e Mariópolis (PR). O acidente envolveu um automóvel VW/Gol e uma motocicleta.
A passageira da motocicleta, Marizete Nascimento, de 46 anos, moradora do bairro Sudoeste, em Pato Branco, foi confirmada como a vítima fatal. O condutor da moto sofreu ferimentos graves e segue internado em um hospital da região.
Segundo informações apuradas, o casal estava a caminho da igreja quando o acidente na PRC-280 em Pato Branco aconteceu. A Polícia Civil já iniciou a investigação para determinar as causas exatas do sinistro.
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