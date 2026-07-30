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Idoso de 90 anos é socorrido após queda em lar de idosos no Bairro São Cristóvão

Idoso de 90 anos é socorrido após queda em lar de idosos no Bairro São Cristóvão

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Idoso de 90 anos é socorrido após queda em lar de idosos no Bairro São Cristóvão
Idoso de 90 anos é socorrido após queda em lar de idosos no Bairro São Cristóvão

Por Redação

Atualizado em

Um idoso de 90 anos precisou de atendimento do Siate na madrugada desta quinta-feira (30) após sofrer uma queda dentro de um lar de idosos localizado no Bairro São Cristóvão, em Cascavel.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou o paciente consciente e estável. Ele apresentava apenas um corte na região da testa, sem sinais aparentes de ferimentos mais graves.

Após receber os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado à UPA Brasília para passar por reavaliação médica e realizar exames, em razão da idade avançada e do mecanismo da queda.

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