Termo Aditivo altera as regras das avaliações do novo Concurso PC BA, que ofertará 750 vagas para a segurança pública

O Concurso PC BA (Polícia Civil do Estado da Bahia) apresenta novas diretrizes sobre a estrutura das provas, conforme publicação no Diário Oficial disponibilizada nesta quarta-feira (29). O termo aditivo formaliza os ajustes na aplicação das provas organizadas pelo Instituto AOCP.

A retificação foca especialmente na estrutura do conteúdo exigido e nos critérios de correção da fase escrita. O edital oficial da seleção é considerado iminente e as mudanças impactam diretamente a preparação dos candidatos interessados nas futuras vagas.

Concurso PC BA: retificação altera detalhes das provas

O que mudou?

A publicação traz atualizações importantes sobre o número de questões e os tipos de peças jurídicas cobradas. As principais alterações no contrato incluem:

Para o cargo de Delegado de Polícia Civil : serão desenvolvidas duas questões abertas de estudo de caso e elaboração de uma peça cautelar ou peça de inquérito policial;

: serão desenvolvidas duas questões abertas de estudo de caso e elaboração de uma peça cautelar ou peça de inquérito policial; Para os cargos de Investigador e Escrivão : serão cobradas quatro questões dissertativas;

e : serão cobradas quatro questões dissertativas; Correção de discursivas da ampla concorrência: em até quatro vezes o número de vagas, considerando os empatados da última posição;

Correção para candidatos negros: em quantitativo igual ao da ampla concorrência, por órgão e cargo;

Correção para pessoas com deficiência: todas as provas discursivas dos candidatos habilitados na fase objetiva serão corrigidas.

Etapas do Concurso PC BA

O andamento da seleção seguirá uma progressão estruturada para todos os cargos. As avaliações ocorrerão mediante as seguintes fases:

1ª etapa: provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos;

provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos; 2ª etapa: prova discursiva de conhecimentos específicos;

prova discursiva de conhecimentos específicos; 3ª etapa: prova de títulos.

A organização do certame definiu que a primeira e a segunda etapa ocorrerão presencialmente na cidade de Salvador/BA. O procedimento de heteroidentificação também será presencial na capital baiana, destinado aos candidatos autodeclarados negros habilitados na fase discursiva.

Concurso PC BA Preparação completa para a carreira na PC BA

Vagas do Concurso PC BA 2026

A seleção prevê o provimento de 750 vagas imediatas para carreiras de nível superior. De acordo com as diretrizes da corporação, a expectativa é que o órgão convoque até três vezes o número de vagas inicialmente ofertadas ao longo do prazo de validade do certame.

Cargos Vagas Escolaridade Delegado 100 Ensino Superior (Bacharel em Direito) Escrivão 150 Ensino Superior (Qualquer área) Investigador 500 Ensino Superior (Qualquer área)

Para ficar por dentro de todas as informações sobre o Concurso PC BA, além da retificação apresentada no termo aditivo, não deixe de conferir nosso artigo completo sobre a seleção:

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