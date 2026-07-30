retificação altera detalhes das provas

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Termo Aditivo altera as regras das avaliações do novo Concurso PC BA, que ofertará 750 vagas para a segurança pública
O Concurso PC BA (Polícia Civil do Estado da Bahia) apresenta novas diretrizes sobre a estrutura das provas, conforme publicação no Diário Oficial disponibilizada nesta quarta-feira (29). O termo aditivo formaliza os ajustes na aplicação das provas organizadas pelo Instituto AOCP.
A retificação foca especialmente na estrutura do conteúdo exigido e nos critérios de correção da fase escrita. O edital oficial da seleção é considerado iminente e as mudanças impactam diretamente a preparação dos candidatos interessados nas futuras vagas.
A publicação traz atualizações importantes sobre o número de questões e os tipos de peças jurídicas cobradas. As principais alterações no contrato incluem:
O andamento da seleção seguirá uma progressão estruturada para todos os cargos. As avaliações ocorrerão mediante as seguintes fases:
A organização do certame definiu que a primeira e a segunda etapa ocorrerão presencialmente na cidade de Salvador/BA. O procedimento de heteroidentificação também será presencial na capital baiana, destinado aos candidatos autodeclarados negros habilitados na fase discursiva.
A seleção prevê o provimento de 750 vagas imediatas para carreiras de nível superior. De acordo com as diretrizes da corporação, a expectativa é que o órgão convoque até três vezes o número de vagas inicialmente ofertadas ao longo do prazo de validade do certame.
|Cargos
|Vagas
|Escolaridade
|Delegado
|100
|Ensino Superior (Bacharel em Direito)
|Escrivão
|150
|Ensino Superior (Qualquer área)
|Investigador
|500
|Ensino Superior (Qualquer área)
Para ficar por dentro de todas as informações sobre o Concurso PC BA, além da retificação apresentada no termo aditivo, não deixe de conferir nosso artigo completo sobre a seleção:
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