Mulher de 64 anos é socorrida pelo Samu após passar mal na região central de Cascavel

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Por Redação
Atualizado em
Uma mulher de 64 anos precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante a madrugada desta quinta-feira (30), em um condomínio residencial localizado na Rua Mato Grosso, na região central de Cascavel.
De acordo com as informações apuradas no local, a paciente passou mal durante a madrugada. Em razão da complexidade da ocorrência, o Samu mobilizou duas viaturas para prestar o atendimento.
O quadro clínico que motivou o chamado não foi confirmado pelas equipes de socorro. Após receber os primeiros atendimentos no local, a mulher foi estabilizada e encaminhada a uma unidade hospitalar para reavaliação médica e realização de exames complementares.
As circunstâncias que levaram ao mal-estar não foram divulgadas.
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